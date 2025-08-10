Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 21:32

Умер гитарист, игравший у Михайлова и «ВИА Гры»

Умер экс-гитарист Стаса Михайлова и «ВИА Гры» Роман Ефанов

Роман Ефанов Роман Ефанов Фото: Социальные сети

На 45-м году жизни скончался российский музыкант Роман Ефанов, сообщил певец Анатолий Цой в своих соцсетях. Гитарист работал со Стасом Михайловым, певицей Elvira T, группами MBAND и «ВИА Гра». Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом, — написал коллега Ефанова.

Роман Ефанов родился в 1981 году в Таганроге, с детства увлекался музыкой, окончил РАМ им. Гнесиных. Дополнительные данные о прощании и памятных мероприятиях пока не поступали.

Ранее сообщалось о смерти советского и казахстанского режиссера-документалиста Анатолия Мищенко. Он ушел из жизни в возрасте 81 года. За годы жизни выпустил более 80 кинокартин, вошедших в золотой фонд отечественного киноискусства. Он известен благодаря фильмам «Большой Капчагай» и «Добро пожаловать в Алма-Ату!».

До этого на Украине умер советский аниматор Александр Мухин. Ему был 81 год. Причина и подробности смерти неизвестны. Среди его наиболее популярных работ мультфильмы «Как кошечка и собачка мыли пол», «Алиса в Стране чудес» и мультсериал «Доктор Айболит». С 1976-го Мухин работал в качестве оператора и аниматора на студии «Киевнаучфильм».

музыканты
смерти
Россия
Стас Михайлов
