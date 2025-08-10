«Внимание сместилось»: Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР Пушилин: подразделения ВС России продвигаются к селу Майское в ДНР

После перехода Часова Яра Донецкой Народной Республики под контроль ВС РФ российские подразделения активно продвигаются к селу Майское, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, оно теперь в фокусе внимания военнослужащих.

После освобождения Часова Яра мы видим, что здесь сейчас сместилось внимание уже, есть активное продвижение к селу Майское, — сказал Пушилин.

До этого глава ДНР заявил, что в Курахово восстановили мобильную связь и частично разминировали территорию, в городе налаживают электроснабжение. Для жителей начали работать выездные офисы банков, где можно оформить карты и снять наличные.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный информировал, что российские войска окружили подразделения Вооруженных сил Украины на южных подступах к населенному пункту Константиновка в Донецкой Народной Республике. Котел ВС РФ замыкается сразу с трех сторон. По словам военкора, российские военные оттесняют украинские подразделения к водохранилищу, которое стало естественной преградой для их дальнейшего продвижения. Минобороны России данную информацию не комментировало.