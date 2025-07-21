Живущий в России уроженец Молдавии попался на шпионаже для ВСУ

Живущий в России уроженец Молдавии попался на шпионаже для ВСУ ФСБ задержала уроженца Молдавии в Рязани за связь с украинской разведкой

В Рязани задержали россиянина, подозреваемого в государственной измене, сообщает пресс-служба ФСБ. Отмечается, что уроженец Молдавии мог передавать украинской разведке данные об оборонном предприятии и подразделении Вооруженных сил России.

Взамен завербованному мужчине 2001 года рождения обещали помочь уехать во Францию. В дальнейшем подозреваемый собирался стать членом запрещенного в России вооруженного формирования и участвовать в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили в ФСБ.

Ранее стало известно, что бывшего полицейского с Украины арестовали в Херсонской области. По версии следствия, мужчина передавал данные для нанесения ударов по позициям российских военных.

До этого в Воронежской области задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже и подготовке диверсии по заданию украинской разведки. По данным ФСБ, мужчина передавал ВСУ сведения о системах ПВО и собирался подорвать объект энергетической инфраструктуры.