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17 июля 2025 в 10:22

В российском регионе задержали экс-сотрудника полиции Украины

Бывшего украинского полицейского арестовали в Херсонской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полицейский с Украины арестован в Херсонской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ. По версии следствия, мужчина передавал данные для нанесения ударов по позициям российских военных.

В Херсонской области установлен и задержан бывший сотрудник украинской полиции Евгений Великосельский. По данным следствия, в 2022 году в интересах спецслужб Украины он передавал координаты мест дислокаций российских силовиков, по которым в последующем наносились ракетно-бомбовые удары военнослужащими ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее в Воронежской области задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже и подготовке диверсии по заданию украинской разведки. По данным ФСБ, мужчина передавал ВСУ сведения о системах ПВО и собирался подорвать объект энергетической инфраструктуры региона. В его отношении возбуждено уголовное дело.

До этого в Мелитополе задержали двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Они с помощью Telegram передавали противнику данные о дислокации российских военных и техники. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.

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