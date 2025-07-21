Названо число сбитых за ночь над Россией беспилотников Минобороны: над Россией за ночь сбили 74 беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны в ночь на 21 июля уничтожили 74 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины пытались атаковать семь российских регионов.

Больше всего дронов нейтрализовано над территорией Московского региона — 23 БПЛА. Из них 15 аппаратов летели в сторону Москвы. Еще 14 беспилотников ликвидировано над территорией Курской области, 12 — над территорией Ростовской области. По 10 дронов сбито над Брянской и Калужской областями, еще четыре — над территорией Тульской области и один — в небе над Липецкой областью.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что системы ПВО успешно перехватили и сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать столицу. Обломки сбитых дронов упали в районе поселка Киевский в ТиНАО. Специалисты проводят осмотр территории и собирают фрагменты беспилотников для дальнейшего изучения. Ситуация в районе падения находится под контролем, угрозы для жителей нет, добавил он.