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21 июля 2025 в 10:18

Под Сумами заметили подготовленный инструкторами США украинский батальон

ТАСС: под Сумами замечен подготовленный американскими инструкторами батальон ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press

В районе Сум замечен 214-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Согласно этим данным, первые подразделения были переброшены в регион в конце июня. Уточняется, что батальон представляет собой элитную воинскую часть, созданную американскими инструкторами. Формирование подразделения началось в 2016 году.

Командование ВСУ начало задействовать в боевых действиях 214-й отдельный штурмовой батальон, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что переброшенная в Сумскую область 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ проходила подготовку в Польше на базе 11-й бронекавалерийской дивизии Lubuska. Уточняется, что эта дивизия участвовала в конфликте в Ираке.

До этого стало известно, что в рядах ВСУ в Сумской области заметили наемников из Бразилии и Колумбии. Утверждается, что иностранцы заключили контракт с украинской 47-й отдельной механизированной бригадой.

На Купянском направлении в Харьковской области тем временем был ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии. Молодой человек по имени Беньямин Ашер служил по контракту в венгерской армии, но в марте 2023 года поехал на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Украина
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