В Харьковской области ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии Венгерский наемник Ашер ликвидирован на купянском направлении под Харьковом

На купянском направлении в Харьковской области ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии, пишет Telegram-канал Military Theme Z. Молодой человек по имени Беньямин Ашер служил по контракту в венгерской армии, но в марте 2023 года поехал на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.

До этого стало известно, что мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force принимает участие в боевых действиях против России в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Сообщается, что для новобранцев без опыта службы предусмотрен лишь двухмесячный курс базовой боевой подготовки.

Накануне, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский написал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Также сложная ситуация, по его словам, сложилась на Покровском направлении.