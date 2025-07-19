Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 10:24

В Харьковской области ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии

Венгерский наемник Ашер ликвидирован на купянском направлении под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На купянском направлении в Харьковской области ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии, пишет Telegram-канал Military Theme Z. Молодой человек по имени Беньямин Ашер служил по контракту в венгерской армии, но в марте 2023 года поехал на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.

До этого стало известно, что мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force принимает участие в боевых действиях против России в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Сообщается, что для новобранцев без опыта службы предусмотрен лишь двухмесячный курс базовой боевой подготовки.

Накануне, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский написал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Также сложная ситуация, по его словам, сложилась на Покровском направлении.

Венгрия
Украина
наемники
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка получила удар с ноги за отказ в знакомстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в России
На юге России ожило железнодорожное движение
Раскрыто реальное отношение Трампа к идее сменить Зеленского на Залужного
Пожарные спасли из огня 90-летнюю бабушку
ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности авиации России
Макрон выступил с дерзким заявлением о России после разговора с Зеленским
В Харьковской области ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии
Мощные ночные удары по украинским объектам засняли на видео
«Буду рада»: Анкудинова о борьбе за поклонников с Инстасамкой
Российский синхронист добился триумфа на чемпионате мира
Зеленский признал повреждение критических объектов в Сумах
Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии
Госдума может ужесточить наказание за навязывание услуг
Сразу несколько предприятий пострадали при атаке на Павлоград
Поезда в Крым массово задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
С российским хоккеистом разорвут контракт из-за зарплаты
Грузовик выехал на встречку и снес легковушку с 19-летним водителем
«Работали над отношениями»: Анкудинова о приемной матери
«Решил выиграть»: на Западе раскрыли истинный смысл ультиматума Трампа
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.