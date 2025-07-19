Мексиканских наемников без опыта службы заметили в рядах ВСУ

Мексиканских наемников без опыта службы заметили в рядах ВСУ Отряд мексиканских наемников действует в составе 25-й бригады ВСУ

Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force принимает участие в боевых действиях против России в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Согласно данным, опубликованным в официальном аккаунте Miquiztli Force в Instagram (деятельность в РФ запрещена), для новобранцев предусмотрен двухмесячный курс базовой боевой подготовки.

Неважно, что знаешь только испанский. Неважно, что не имеешь опыта воинской службы, — отметили в подразделении.

Ранее сообщалось, что в ходе боя в селе Попов Яр ВС России ликвидировали группу грузинских наемников. Как рассказал военнослужащий 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Давид Куликов, иностранцы всячески оскорбляли российских бойцов.

До этого стало известно, что колумбийские власти готовят законопроект, согласно которому гражданам страны запретят вступать в ряды украинской армии. Глава Министерства иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир признался, что правительство страны обеспокоено этим вопросом и намерено его урегулировать.