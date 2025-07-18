Украинская армия останется без наемников из Колумбии Власти Колумбии запретят гражданам вступать в ВСУ на законодательном уровне

Колумбийские власти готовят законопроект, согласно которому гражданам страны запретят вступать в ряды украинской армии, заявил глава Министерства иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир в комментарии для ТАСС. По его словам, правительство страны обеспокоено этим вопросом и намерено его урегулировать.

Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка колумбийцев в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать. Сейчас мы продвигаем в конгрессе законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос и предотвратить такие ситуации, — сказал глава дипломатического ведомства.

Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что в страны Европы направляются группы колумбийских граждан от 50 человек для дальнейшей переброски на Украину и участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Концентрация «солдат удачи» из Колумбии в рядах украинских войск остается довольно высокой, подчеркнул дипломат.

Кроме того, депутат Госдумы Александр Бородай отметил наибольшую активность среди наемников ВСУ со стороны граждан Польши. По его словам, жители этой страны принимали участие в боях в составе многотысячных коллективов.