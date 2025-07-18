Зеленский рассказал о жалобах Сырского на ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о непростом положении на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Также сложная ситуация, по его словам, сложилась на Покровском направлении.
По словам политика, Сырский и новый министр обороны страны Денис Шмыгаль говорили о том, какие силы и средства необходимы для более эффективных дальнобойных ударов. Также они обсудили их частоту и приоритетные задачи.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины может попытаться повторить операцию по сценарию августа прошлого года, когда ВСУ прорвались в Курскую область. Возможными целями он назвал Курскую, Белгородскую и Брянскую области.
По мнению военного эксперта Владимира Попова, Вооруженные силы Украины не смогут прорвать оборону на курской границе из-за высокой концентрации там ВС России. По его словам, российские войска полностью подготовлены к возможным попыткам прорыва, а резервы уже развернуты в регионе.