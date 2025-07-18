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18 июля 2025 в 21:06

Зеленский рассказал о жалобах Сырского на ситуацию на фронте

Зеленский: Сырский сообщил о сложной ситуации в Сумской и Харьковской областях

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о непростом положении на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Также сложная ситуация, по его словам, сложилась на Покровском направлении.

По словам политика, Сырский и новый министр обороны страны Денис Шмыгаль говорили о том, какие силы и средства необходимы для более эффективных дальнобойных ударов. Также они обсудили их частоту и приоритетные задачи.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины может попытаться повторить операцию по сценарию августа прошлого года, когда ВСУ прорвались в Курскую область. Возможными целями он назвал Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

По мнению военного эксперта Владимира Попова, Вооруженные силы Украины не смогут прорвать оборону на курской границе из-за высокой концентрации там ВС России. По его словам, российские войска полностью подготовлены к возможным попыткам прорыва, а резервы уже развернуты в регионе.

ВСУ
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Сумская область
Харьковская область
Донецкая область
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