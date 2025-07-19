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19 июля 2025 в 19:59

В Сумской области заметили необычных бойцов в рядах ВСУ

Наемников из Бразилии и Колумбии заметили в рядах ВСУ в Сумской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Наемников из Бразилии и Колумбии заметили в рядах ВСУ в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его словам, иностранцы заключили контракт с украинской 47-й отдельной механизированной бригадой.

Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на Сумском направлении наемников из Колумбии и Бразилии, заключивших контракт с 47-й ОМБр ВСУ. Ранее эту же информацию сообщали и военнопленные ВСУ, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении в Харьковской области ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии. Молодой человек по имени Беньямин Ашер служил по контракту в венгерской армии, но в марте 2023 года поехал на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.

До этого стало известно, что мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force принимает участие в боевых действиях против России в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Сообщается, что для новобранцев без опыта службы предусмотрен лишь двухмесячный курс базовой боевой подготовки.

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Колумбия
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