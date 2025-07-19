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19 июля 2025 в 21:13

Брошенных под Сумы солдат ВСУ обучала участвовавшая в боях в Ираке дивизия

ТАСС: Польша обучила брошенную под Сумы бригаду ВСУ на базе дивизии «Lubuska»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Переброшенная в Сумскую область 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ проходила подготовку в Польше на базе 11-й бронекавалерийской дивизии «Lubuska», пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Скорее всего, обучение проводилось на полигоне Весола. Уточняется, что упомянутая дивизия участвовала в конфликте в Ираке.

Собеседник агентства отметил, что заграничная подготовка не помогли большинству военнослужащих, которых отправили в приграничный регион. Такими же бессмысленными оказались поставки в бригаду танков Т-64Ю, добавил он.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ в Сумской области заметили наемников из Бразилии и Колумбии. Утверждается, что иностранцы заключили контракт с украинской 47-й отдельной механизированной бригадой.

До этого стало известно, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область спецподразделение ГУР «Райнос груп», на вооружении которого стоят роботизированные комплексы. Уточняется, что подразделение действует в окрестностях Алексеевки. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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Сумская область
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