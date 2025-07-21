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21 июля 2025 в 13:02

«Воевали с пастухами»: военэксперт о подготовленном США батальоне ВСУ

Военэксперт Матвийчук: подготовленный США батальон ВСУ не превзойдет ВС России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Батальон Вооруженных сил Украины, обученный по американским методикам, не превзойдет бойцов ВС Росси, поскольку у США не было серьезного боевого опыта в последние десятилетия, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, российская армия имеет богатый боевой опыт, начиная с Афганистана в 1979 году, двух чеченских кампаний, операции по принуждению Грузии к миру и других конфликтов.

Батальон ВСУ подготовлен, я полагаю, по инструкциям США. Дело в том, что США за последние 25 лет воевали только с пастухами в Афганистане. Больше никаких боевых действий они не вели в отличие от нашей армии, которая воюет с 1979 года, я имею в виду, ввода войск в Афганистан. И потом вспомните, были две чеченские кампании, принуждение Грузии к миру и тому подобное. То есть наша армия имеет непревзойденный боевой опыт. И, конечно же, мы на голову стоим выше и командиров и солдат по подготовке, — пояснил Матвийчук.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщили, что в районе Сум замечен 214-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины. Согласно этим данным, первые подразделения были переброшены в регион в конце июня. Уточняется, что батальон представляет собой элитную воинскую часть, созданную американскими инструкторами. Формирование подразделения началось в 2016 году.

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