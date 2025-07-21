Стало известно о формировании ВС России ловушки для ВСУ под Харьковом ВС России пытаются замкнуть зону огневого контроля для ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы России стараются замкнуть зону огневого контроля между городами Волчанск и Купянск Харьковской области, пишет Telegram-канал «Военная хроника». Отмечается, что таким образом российские подразделения выравнивают линию соприкосновения и создают для противника «огневой балкон».

По данным канала, ВС РФ продвигаются как в самом Волчанске, так и в районах Волчанских Хуторов, Старицы и Дегтярного. Военнослужащие насыщают зону огневого контроля беспилотниками и обстреливают позиции ВСУ управляемыми снарядами «Краснополь». Авторы отмечают, что противник не может не оборонять создаваемый «огневой балкон», но это сопряжено для него с огромными рисками. В результате успехи российских войск формируют тренд оперативного наката вдоль всей линии обороны между Волчанском и Купянском, указано в материале.

Ранее сообщалось, что в районе Сум замечен 214-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины. Первые подразделения были переброшены в регион в конце июня. Уточнялось, что батальон представляет собой элитную воинскую часть, созданную американскими инструкторами. Формирование подразделения началось в 2016 году.

До этого стало известно, что на Купянском направлении в Харьковской области был ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии. Молодой человек по имени Беньямин Ашер служил по контракту в венгерской армии, но в марте 2023 года поехал на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.