Рой дронов на Москву, коллапс ж/д и аэропортов: как ВСУ атакуют РФ 21 июля

Рой дронов на Москву, коллапс ж/д и аэропортов: как ВСУ атакуют РФ 21 июля

ВСУ вновь осуществили массированную атаку на регионы России с использованием беспилотников. Сколько БПЛА сбито в ночь на 21 июля, как Москву атаковали роем дронов в минувшие выходные, сколько задерживается поездов, что известно о коллапсе в аэропортах?

Сколько БПЛА уничтожили над Россией в ночь на 21 июля

Атаки украинских БПЛА не прекращались в течение воскресенья. По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 по 23:20 над регионами России были уничтожены 43 беспилотника.

Ночью ВСУ предприняли новую массированную атаку: в военном ведомстве сообщают, что были перехвачены и уничтожены 74 БПЛА самолетного типа.

«23 БПЛА [перехвачены и уничтожены] над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву; 14 БПЛА — над территорией Курской области; 12 БПЛА — над территорией Ростовской области; 10 БПЛА — над территорией Брянской области; 10 БПЛА — над территорией Калужской области; четыре БПЛА — над территорией Тульской области; один БПЛА — над территорией Липецкой области», — указала пресс-служба Минобороны РФ.

Сколько БПЛА атаковали Москву за минувшие выходные

Серия атак украинских БПЛА на Москву в минувшие выходные стала самой интенсивной с начала мая. Из-за постоянных налетов и работы ПВО ради безопасности граждан надолго закрывались московские аэропорты, отключался мобильный интернет.

Непрерывные атаки на Московский регион начались в ночь на пятницу, 18 июля. По данным, публиковавшимся Минобороны РФ, с этого момента над территорией Подмосковья были сбиты 117 БПЛА, в том числе 72 летевших непосредственно на Москву.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 21 июля БПЛА, атаковавшие Москву и область, были успешно перехвачены. Тем не менее на время работы ПВО аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский были закрыты в целях безопасности. В Новой Москве, в районе поселка Киевский, обломки одного из дронов упали на крышу многоэтажки.

«Обломки БПЛА повредили газовую трубу на крыше дома, после чего началось факельное горение. Из здания эвакуировались около 50 человек. Газ перекрыли, возгорание уже ликвидировано, жители вернулись в квартиры», — сообщил Telegram-канал SHOT.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько поездов задержано в Ростовской области на 21 июля

В ночь на 21 июля врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об отражении новой воздушной атаки на Ростовскую область. БПЛА были уничтожены над Новошахтинском, Шахтами и Новочеркасском. Один из сбитых беспилотников упал на железную дорогу.

«В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуированы три человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — сообщил Слюсарь.

Еще одно падение БПЛА было в поселке Раково в Ростовской области.

Утром 21 июля пресс-служба РЖД сообщила, что из-за падения обломков БПЛА на железнодорожной станции в Ростовской области задерживаются более 50 поездов формирования ФПК и «Гранд Сервис Экспресс». Отклонения от расписания составляют от 13 минут до 4,5 часа. 20 июля после падения БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области было задержано не менее 132 поездов; время задержки составляло до 15 часов.

Ситуация в аэропортах Москвы также остается напряженной: массовые задержки рейсов привели к коллапсу в воздушных гаванях, а самолеты, прибывающие в столицу, перенаправляют в петербургский аэропорт Пулково, где приняли уже более 20 рейсов.

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