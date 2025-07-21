Раскрыта новая тактика Украины в конфликте с Россией

Украина пытается вызвать недовольство мирных граждан в России, совершая диверсии на железных дорогах и мешая работе аэропортов беспилотниками, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подобная стратегия Киева обусловлена неудачами на фронте.

Я думаю, что давление на простых граждан является главной целью Киева. Положение на фронте изменить не удается, поэтому говорить о том, что Украина стабилизирует ситуацию и усадит Россию за стол переговоров на условиях Киева и Запада, не приходится. Поэтому Киев выбрал тактику террора. Она заключается в том, чтобы с помощью дронов создавать помехи взлета и посадки наших самолетов. Последняя атака на железную дорогу привела к тому, что более ста поездов вынуждены были ждать своей очереди. Основная цель всех этих провокаций — создать недовольство простых людей, — сказал Кнутов.

Он предположил, что тактика террора станет основной, так как беспилотники ВСУ атакуют жилые дома с мирными гражданами в российском тылу. По словам военэксперта, основной целью России должно быть не только определение мест запуска дронов, но и ликвидация мест их производства и сборки.

Это позволит значительно снизить количество дронов, которые могут быть использованы в одном налете, и разгрузить систему противовоздушной обороны, которая сможет эффективно подавлять оставшиеся беспилотники, — добавил Кнутов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы могут проникнуть на территорию России. По его словам, таким образом Киев хочет доказать президенту США Дональду Трампу свою способность вести боевые действия при наличии оружия.