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22 июля 2025 в 03:00

Наемник из «нейтральной» европейской страны погиб на Украине

SVT: 30-летний подданный Швеции погиб в боях на Украине

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Гражданин Швеции погиб в Донбассе, участвуя в боевых действиях на стороне Украины, сообщил шведский телеканал SVT. По данным источника, 30-летний мужчина добровольно отправился воевать и был обнаружен мертвым в зоне боевых действий.

Шведские СМИ описывают погибшего как опытного бойца. По их сведениям, мужчина участвовал в боях с 2022 года.

МИД Швеции подтвердило получение информации о гибели своего гражданина. Ведомство начало проверки обстоятельств инцидента.

Согласно официальным данным, с начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года это уже восьмой погибший шведский наемник. Однако точное количество граждан страны, воюющих на Украине, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что минимальный оклад наемника на Украине приблизительно равен зарплате мобилизованного бойца Вооруженных сил Украины. Утверждается, что иностранцев перебрасывают на участки, где остановить продвижение российской армии уже невозможно. «Солдат удачи», как правило, «работает сторожем», встретить иностранца на фронте в целом довольно сложно. В Херсонской области они находятся на правом берегу, а в Запорожской обороняют тот или иной участок.

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