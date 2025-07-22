В Раде объяснили, как Запад реализует на Украине «ненужное старье» Депутат Рады Скороход: западные страны на Украине утилизируют старое оружие

Западные страны используют Украину как полигон для списанного вооружения, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью телеведущей Лане Шевчук. По ее словам, Киев не только получает устаревшее оружие, но и будет выплачивать за него кредиты.

Нам же не дали сверхточное, сверхновое оружие, нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине и утилизировали здесь на Украине бесплатно, еще мы и выплатим за него кредиты. Удобно, обалденная история, — сказала Скороход.

В то же время некоторые украинские официальные лица считают использование устаревших вооружений оправданным. Среди них, например, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины не переходят в наступление из-за усталости личного состава и нехватки оружия. Замкомандира разведбатальона, походный атаман Башкортостана Рэдвал Неволин указал, что украинская армия вынуждена экономить снаряды и деморализована из-за неудач в зоне боевых действий. Проводимые ВС РФ штурмы часто оборачивались большими потерями для противника.