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22 июля 2025 в 04:20

Стало известно, почему ВСУ не переходят в наступление

Боец СВО Неволин: ВСУ не могут наступать из-за нехватки оружия и усталости

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины не переходят в наступление из-за усталости личного состава и нехватки оружия, заявил NEWS.ru замкомандира разведбатальона, походный атаман Башкортостана Рэдвал Неволин. По его словам, украинская армия вынуждена экономить снаряды и деморализована из-за неудач на фронте.

На текущий момент отмечается практическое затишье в части наступательных операций со стороны ВСУ. Причина — дефицит вооружения и боеприпасов. ВСУ вынуждены экономить ресурсы и не рисковать ими без крайней необходимости. Кроме того, они понесли тяжелые потери в ходе предыдущих наступлений. Постоянные тревоги, усталость и моральное давление от неудач также сказываются на готовности идти в наступление, вызывая психологическое истощение, — сказал Неволин.

Он уточнил, что проводимые ВС РФ штурмы часто оборачивались большими потерями среди личного состава и техники ВСУ, поэтому командование украинской армии переосмыслило свои возможности и старается укреплять оборону. По словам Неволина, хорошая работа российской разведки, а также высокая вероятность точечных ударов мешает организовать скрытое сосредоточение ударных группировок и снабжение ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Часов Яр и окрестности Дзержинска остаются зонами активных боев ВС РФ с украинской армией. По его словам, ВСУ пытаются задержать наступление российских войск на Константиновку, усиливая сопротивление в этих населенных пунктах.

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