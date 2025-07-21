На Украине закончились места под захоронения военных Le Monde: на украинских кладбищах закончились места под захоронения военных

На украинских кладбищах закончились места для захоронения солдат ВСУ, пишет французское издание Le Monde. По данным газеты, в стране планируется открытие новых военных кладбищ.

В статье говорится, что площадки, отведенные для погибших военных, переполнены. Нехватка мест ощущается везде, подчеркивается в материале.

Издание утверждает, что президент страны Владимир Зеленский целенаправленно занижает число погибших военнослужащих. Отмечается, открытие новых военных кладбищ планируется по всей стране, в частности, в районе села Гатное Киевской области. На участке, рассчитанном на 10 тысяч мест, погибших солдат ВСУ начнут хоронить уже этим летом. Ожидается, что всего мемориал будет вмещать 130-160 тысяч могил.

До этого военно-политический аналитик и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что безысходность доводит бойцов Вооруженных сил Украины до повального пьянства и наркомании. По его словам, также нередки случаи сдачи в плен или суицида, которые списывают на боевые потери.

Ранее украинский военнопленный Юрий Татаренко раскрыл вопиющие факты пренебрежения командования ВСУ к раненым солдатам. По его словам, вместо организации медицинской эвакуации командование принуждает получивших ранения солдат восстанавливать разрушенные оборонительные сооружения.