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21 июля 2025 в 17:42

На Украине закончились места под захоронения военных

Le Monde: на украинских кладбищах закончились места под захоронения военных

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

На украинских кладбищах закончились места для захоронения солдат ВСУ, пишет французское издание Le Monde. По данным газеты, в стране планируется открытие новых военных кладбищ.

В статье говорится, что площадки, отведенные для погибших военных, переполнены. Нехватка мест ощущается везде, подчеркивается в материале.

Издание утверждает, что президент страны Владимир Зеленский целенаправленно занижает число погибших военнослужащих. Отмечается, открытие новых военных кладбищ планируется по всей стране, в частности, в районе села Гатное Киевской области. На участке, рассчитанном на 10 тысяч мест, погибших солдат ВСУ начнут хоронить уже этим летом. Ожидается, что всего мемориал будет вмещать 130-160 тысяч могил.

До этого военно-политический аналитик и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что безысходность доводит бойцов Вооруженных сил Украины до повального пьянства и наркомании. По его словам, также нередки случаи сдачи в плен или суицида, которые списывают на боевые потери.

Ранее украинский военнопленный Юрий Татаренко раскрыл вопиющие факты пренебрежения командования ВСУ к раненым солдатам. По его словам, вместо организации медицинской эвакуации командование принуждает получивших ранения солдат восстанавливать разрушенные оборонительные сооружения.

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