Военэксперт раскрыл, какое оружие Британия может поставить Украине Военэксперт Дандыкин: Британия может передать Украине ракеты Storm Shadow и БПЛА

Великобритания в рамках новых поставок оружия может передать Украине небольшое количество ракет Storm Shadow, беспилотники и технику для диверсий, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал призыв Лондона к странам Запада запустить 50-дневную кампанию по вооружению ВСУ.

Поднатужатся и перекинут десяток-другой ракет Storm Shadow. Могут дать беспилотники, особенно это касается безэкипажных катеров. Могут дать разное оборудование для диверсий. Они большие специалисты делать пакости, — пояснил эксперт.

Однако глобально все эти действия не повлияют на боеспособность Украины, уверен Дандыкин. По его мнению, сейчас у Соединенного Королевства и других стран Запада не так много ресурсов для полноценной поддержки Киева.

Реальный поворот в поставках маловероятен. Таких возможностей у них не имеется — себя бы обеспечить. Сейчас Вооруженные силы Великобритании, включая даже военно-морской флот, находятся в состоянии раздрая. Корабли списываются, народ не хочет идти служить, — заметил собеседник.

Ранее стало известно о планах Великобритании начать 50-дневную программу вооружения украинской армии. Соединенное Королевство и другие европейские страны считают, что таким образом они якобы смогут оказать давление на РФ.