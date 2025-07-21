Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 20:00

Военэксперт раскрыл, какое оружие Британия может поставить Украине

Военэксперт Дандыкин: Британия может передать Украине ракеты Storm Shadow и БПЛА

Ракета Storm Shadow Ракета Storm Shadow Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания в рамках новых поставок оружия может передать Украине небольшое количество ракет Storm Shadow, беспилотники и технику для диверсий, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал призыв Лондона к странам Запада запустить 50-дневную кампанию по вооружению ВСУ.

Поднатужатся и перекинут десяток-другой ракет Storm Shadow. Могут дать беспилотники, особенно это касается безэкипажных катеров. Могут дать разное оборудование для диверсий. Они большие специалисты делать пакости, — пояснил эксперт.

Однако глобально все эти действия не повлияют на боеспособность Украины, уверен Дандыкин. По его мнению, сейчас у Соединенного Королевства и других стран Запада не так много ресурсов для полноценной поддержки Киева.

Реальный поворот в поставках маловероятен. Таких возможностей у них не имеется — себя бы обеспечить. Сейчас Вооруженные силы Великобритании, включая даже военно-морской флот, находятся в состоянии раздрая. Корабли списываются, народ не хочет идти служить, — заметил собеседник.

Ранее стало известно о планах Великобритании начать 50-дневную программу вооружения украинской армии. Соединенное Королевство и другие европейские страны считают, что таким образом они якобы смогут оказать давление на РФ.

Украина
Великобритания
оружие
поставки оружия
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский назвал возможную дату переговоров с Россией
SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» из-за двух причин
Сочи или Геленджик: где дешевле отдохнуть летом 2025 года
В Италии сделали неожиданное заявление после отмены концерта Гергиева
Германия и США приблизились к важному соглашению по Украине
Маринованные абрикосы — новая классика зимней заготовки
Раскрыто, когда стену Цоя окончательно очистят от упоминаний о Технике
Путин посмертно наградил медалью «За храбрость» сторожа музея в Судже
Россиянка нанесла возлюбленному смертельный порез крышкой от сковородки
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда вводят в штатный график
Мирей Матье: история французской эстрадной легенды
18-летний спортсмен побил рекорд Олимпиады 1980 года
«Если скажу, придут пять дядек»: «жертва педофила» молила о помощи в Roblox
Хотят натравить Трампа на Россию: раскрыли подлый план британцев по Украине
Раскрыты детали повестки переговоров России и Украины
Названа истинная цель Украины на переговорах с Россией
В России остановили производство «Мирамистина»
Россиянам рассказали, как получить выплаты за пострадавшие от ливней машины
Котел в Мирнограде, решающая битва: новости СВО вечером 21 июля
Богомолов получил почетное звание от Путина: заслуги, связь с президентом
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.