Великобритания объявит о новой инициативе по усилению военной поддержки Киева. Информацию на заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG) озвучил министр обороны страны Джон Хили, сообщает The Telegraph.

Целью кампании станет увеличение давления на Россию. Европейские страны считают, что их методы якобы смогут вынудить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Ожидается, что Джон Хили заявит, что Западу следует вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров, — отмечает издание.

В рамках «50-дневной кампании» Лондон и Берлин договорились о совместной закупке дополнительных ракет ПВО на €170 млн (15 млрд рублей). Заседание UDCG, которое пройдет 21 июля в онлайн-формате, также соберет генсека НАТО Марка Рютте и главу Пентагона Пита Хегсета.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британцы стали равнодушнее к конфликту на Украине. Он добавил, что очень огорчен из-за этого. Джонсон также выразил недовольство действиями нынешнего руководства Британии в вопросах поддержки и сотрудничества с Киевом. По словам экс-премьера, хотя Лондон продолжает играть большую роль в этом вопросе, это уже не та «лидерская, идейная роль», которая была раньше.