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20 июля 2025 в 16:44

Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к судьбе одной страны

Экс-премьер Джонсон огорчился отсутствием интереса жителей Британии к Украине

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британцы стали равнодушнее к конфликту на Украине, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон газете Telegraph. Он добавил, что очень огорчен из-за этого.

Интерес к Украине и склонность к ней сейчас настолько низки. Я нахожу это довольно грустным. Если вы поговорите с некоторыми моими украинскими друзьями, они скажут, что, возможно, мы уже не играем той роли лидера, влиятельного мыслителя, как раньше, — заявил Джонсон.

Джонсон также выразил недовольство действиями нынешнего руководства Британии в вопросах поддержки и сотрудничества с Киевом. По словам экс-премьера, хотя Лондон продолжает играть большую роль в этом вопросе, это уже не та «лидерская, идейная роль», которая была раньше.

Джонсон покинул пост премьера в июле 2022 года после серии скандалов. Изначально он активно участвовал в судьбе Украины, однако после ряда провалов ВСУ принял решение уйти в отставку.

Ранее Джонсон посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу перестать давить на Украину. Он призвал его направить усилия на президента РФ Владимира Путина. Британского политика раскритиковал ирландский журналист Чей Боуз, заявив, что именно Джонсон в свое время помешал достижению мира на Украине.

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