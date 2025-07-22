Наступление ВС РФ на Днепр 22 июля: лютая атака саранчи, заход в Покровск

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 22 июля 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска и Днепра во вторник, 22 июля: обстановка на фронте

«Украинские СМИ публикуют видео, на котором русская ДРГ расстреливает пикап ВСУ в Покровске. Противник сообщает, что в одной из бригад ВСУ, оккупировавших город, „закончилась пехота“. Это позволило нашим ДРГ проникнуть на окраины Покровска и провести ряд удачных засад, одна из которых попала на видео. Дата съемки неизвестна, но, возможно, она сделана в последние несколько дней. Ранее мы писали, что штурмовики РФ продвигаются на Покровском направлении в черте поселка Зверево, а также севернее Яблоновки», — передает WarGonzo.

Военкор Юрий Котенок также подтверждает, что российские ДРГ начали заходить на юго-западные окраины Покровска.

«Восточнее и севернее Димитрова (Мирнограда) ВС РФ продолжают охват и обход основных оборонительных рубежей ВСУ на нескольких участках в районе Родинского, заставляя противника раздергивать резервы и пытаться затыкать дыры. Западнее Федоровки наши подразделения атакуют в районе Суворово и на подступах к Сухецкому, ведут бои за шахту „Краснолиманская“, атакуя со стороны Суворово, Федоровки, Разино и пытаясь закрепиться в ее постройках. ВС РФ атакуют восточные окраины Красного Лимана. Ожесточенные бои — в северной и в районе южной части Новоэкономического, прикрывающего восточные подступы к Димитрову», — отметил он.

По словам Котенка, одновременно с этим российские войска, взяв под контроль Новоторецкое, наступают в направлении Владимировки и Никаноровки.

«Бои за северную часть Бойковки и опорный пункт противника на высотах западнее. Наши штурмовые группы ведут бои в районе Маяк — Панковка и наступают в районе балок Глубокая и Бирючья с юга и юго-востока в направлении Владимировки. Восточнее Владимировки ВС РФ, наступая со стороны Попова Яра и по восточному берегу р. Полтавки, вошли в н. п. Полтавка, взяли под контроль почти всю западную его половину и продвинулись в южной части восточной половины села. Восточнее — бои в районе восточной окраины Русина Яра и восточнее его на высотах», — подчеркнул военкор.

Котенок также обратил внимание, что ВСУ пытаются маневрировать резервами и затыкать дыры в обороне, но у армии Украины не очень это получается.

«Видимо, пехоты у ВСУ неявный недобор, зато хватает подразделений БПЛА, которые все же значительно затрудняют продвижение наших войск. Главный успех на данном направлении за минувшие сутки — продвижение наших подразделений в Полтавке. Восточнее, на Константиновском направлении, наши подразделения продвинулись по высотам севернее Яблоновки в направлении Степановки до трассы Н-32 и атакуют в ее направлении южнее и юго-западнее», — добавил военкор.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Telegram-канал «Реплика» опубликовал сообщение подписчика, который рассказал о жизни в Днепропетровске.

«В Днепре, судя по трафику, обычная размеренная жизнь. Как будто и нет ТЦК. Попадался поначалу на повестки. Убегал от бусиков, теперь год дома сижу, когда такое творится. Рисковать нет желания. Машины нет. Но по себе знаю, что пешим лучше не ходить. Кабаны не догонят, но последнее время берут молодых „спортиков“ лет так 22–25. Типа волонтеры. Говорят, платят хорошо, но не как военнослужащим ТЦК, а как спивробитныкам (это типа в ТЦК есть сотрудники и военнослужащие). Порядка 25 тысяч гривен. Одни загоном занимаются и „виснут“ на жертве, чтоб не убежала, другие — на подхвате как грузчики-упаковщики, амбалы-сумоисты, за руку ухватят, считай, уехал. Ну и полицаи тоже зеленые, только что выпустившиеся из вуза, где их штампуют для якобы „законности“ соблюдения процедуры», — добавил он.

Жители Днепропетровской области в социальных сетях пишут, что регион атакует лютая саранча — она быстро передвигается и может уничтожить урожай. Также наблюдается нашествие лягушек.

«Ряд зарубежных аналитиков считает, что при сохранении текущей динамики и плотности боевых действий в Покровске ВСУ могут прекратить оборону города примерно в конце августа — начале сентября. Связано это в первую очередь с расширением пояса безопасности в Сумской и Харьковской областях, куда Сырский был вынужден вытянуть значительную часть резервов. После этого может быть оформлен переход на новые рубежи и создание полосы безопасности под границами Днепропетровской области. В реализации этого плана многие видят угрозу быстрого обрушения и соседнего Константиновского участка, который после падения Покровска будет фактически полностью открыт для удара широким фронтом с юго-запада», — считает «Военная хроника».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.

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