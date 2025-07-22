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22 июля 2025 в 12:13

Покровск, Варачино, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Александр Река/ТАСС

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 22 июля? Что происходит у Александро-Калиново, Варачино, Мирнограда, Каменского, Степногорска, Степановки, Зверево, Плавней, Покровска, Полтавки, Попова Яра, Русина Яра, Юнаковки, Часова Яра и Яблоновки?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении ВС РФ продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ. По сведениям отдельных источников, наши войска форсировали реку Волчью у Ялты и подошли к селу Филия. На Покровском направлении сообщается о продвижении штурмовиков РФ в черте поселка Зверево, а также севернее Яблоновки. На правом фланге участка ВС РФ охватывают Мирноград с северо-востока. На Константиновском направлении ВС РФ штурмуют Полтавку, продвигаются между Русиным Яром и Степановкой. С другой стороны российские военные зачищают западную окраину Белой Горы по границе с Александро-Шультино и территорию к югу от села», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

На Часовоярском направлении продолжаются бои за Часов Яр, сражения ведутся за каждый метр города, уточнили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Сумском направлении в Варачино ВС РФ сняли кадры демонстрации флагов на крыше одного из домов в юго-восточной части села, группировка «Север» заявила, что контролирует значительную часть населенного пункта, идут наступательные действия в Юнаковке и в окрестностях села, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Константиновском направлении продолжается наступление в районе Яблоновки и Александро-Калиново. Западнее ВС РФ продвинулись восточнее и северо-восточнее Попова Яра и штурмуют западную часть Полтавки. На Покровском (Красноармейском) направлении ВС РФ атакуют Зверево со стороны Песчаного. Фронт к югу от Покровска пришел в движение, ВСУ признают свои серьезные потери в живой силе и утрату населенного пункта Бельгийка. Разошлись кадры боевой работы нашей ДРГ в Покровске», — отметили военкоры.

На Запорожском фронте десантники ВС РФ продолжают продвижение из Каменского на Плавни, поступает информация о наступлении в районе Степногорска, идут тяжелые бои, добавили «Два майора».

«Дневник десантника»

Костромские десантники обнаружили и уничтожили укрепления ВСУ вместе с пехотой в Часове Яре, сообщает Telegram-канал «Дневник десантника».

«Десантники-уссурийцы продолжают сбивать вражеские „птички“ в небе над Сумской областью. В районе населенного пункта Южный ярославские десантники работают по пункту временной дислокации ВСУ», — пишут военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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