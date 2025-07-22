ВС России взяли еще один населенный пункт МО: ВС России взяли под контроль Новоторецкое в ДНР

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новоторецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. Успешные действия, по данным оборонного ведомства, провели подразделения группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое, — сказано в сообщении.

Ранее бойцы ВС РФ установили контроль над другим населенным пунктом ДНР — Белая Гора. По словам главы республики Дениса Пушилина, это позволяет перекрыть важный путь снабжения ВСУ и перерезать трассу.

До этого военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что ВСУ концентрируют силы в районе Юнаковки, райцентре в Сумской области Украины. Он выразил мнение, что противник намерен прорваться в Курскую область, так как нуждается в медийном ходе. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой считает, что новую неудачу под Курском Киев спишет на плохое финансирование. По его словам, Украина в Сумской области готовит очередную террористическую провокацию против РФ.