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21 июля 2025 в 17:42

Военный эксперт увидел плохой знак в скоплении ВСУ на границе

Военэксперт Суконкин не исключил попытку прорыва ВСУ в Курскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ концентрируют силы в районе Юнаковки, райцентре в Сумской области Украины, заявил военный эксперт Алексей Суконкин. В беседе с MK.RU он выразил мнение, что противник намерен прорваться в Курскую область, так как нуждается в медийном ходе. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Он ничего умнее не придумал, как повторить прошлогоднюю операцию в тех же местах. Сейчас у них идет концентрация сил в районе Юнаковки — это райцентр в Сумской области. <...> Думаю, что ВСУ намерены там снова попытаться ворваться в Курскую область, — сказал он.

Военный эксперт предположил, что ВСУ могут предпринять попытку прорваться в Курскую область в течение ближайших двух недель. Он также подчеркнул, что ВС РФ в настоящее время активно «выбивает украинскую военно-промышленную структуру.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ продолжают атаки на стыке Курской и Сумской областей, однако прорвать линию обороны армии РФ не удается. Речь, по его словам, идет о боевых действиях в Теткинском и Глушковском районах.

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