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21 июля 2025 в 09:51

Пушилин оценил важность взятия ВС России Белой Горы в ДНР

Пушилин: взятие Белой Горы позволяет перерезать важный путь снабжения ВСУ в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Взятие под контроль Вооруженных сил РФ Белой Горы в ДНР позволяет перекрыть важный путь снабжения ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, важность населенного пункта заключается в возможности перерезать трассу. Минобороны сообщило о взятии Белой Горы в воскресенье, 20 июля.

Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу, — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР назвал Белую Гору важным направлением в плане поставок. Пушилин добавил, что населенный пункт является логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой.

Ранее глава республики сообщал, что Часов Яр и окрестности Дзержинска остаются зонами активных боев российской армии с ВСУ. Пушилин отмечал, что противник пытается задержать наступление ВС РФ на Константиновку и усиливает сопротивление.

Стало известно, что российские войска продолжили сжимать кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении. Пушилин сообщал, что эта зона требует особого внимания. В Минобороны России эти данные не комментировали.

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