«Битвы не будет»: генерал о судьбоносном сражении под Курском Генерал Липовой: новую неудачу под Курском Киев спишет на плохое финансирование

Новую неудачу под Курском Киев спишет на плохое финансирование, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Украина в Сумской области готовит очередную террористическую провокацию против РФ.

То, что ВСУ сконцентрировались непосредственно на территории Сумской области, — это не битва, это будет очередная террористическая провокация, которая будет пресечена. И в очередной раз будет кровавая авантюра, неудачу которой президент Украины Владимир Зеленский спишет на недостаточность финансирования, на то, что Россия терроризирует всю Европу, и так далее, — пояснил Липовой.

Он отметил, что Украина находится под управлением западных кураторов. По его словам, Киев готов пожертвовать своими гражданами ради демонстрации лояльности.

Никакой битвы под Курском не будет. В очередной раз Украина угробит большое количество своих граждан, которых и так сейчас катастрофически не хватает. Украина полностью под внешним управлением и выполняет волю своих хозяев. Она готова подставить массу своих верноподданных для того, чтобы показать очередной раз, что они деньги, которые им платят хозяева за океаном, отрабатывают полностью, — резюмировал Липовой.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что ВСУ концентрируют силы в районе Юнаковки, райцентре в Сумской области Украины. Он выразил мнение, что противник намерен прорваться в Курскую область, так как нуждается в медийном ходе.

В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.