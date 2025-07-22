Эвакуация региона, мародеры, художник — агент СБУ: ВСУ атакуют РФ 22 июля

В ночь на 22 июля средства ПВО сбили над РФ 35 украинских беспилотников. В ДНР дрон ударил по тушившим пожар спасателям. В Самарской области БПЛА попытались совершить налет на промышленное предприятие. Киев объявил эвакуацию в Запорожской области. Силовики задержали украинских агентов в трех российских регионах. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили дроны ВСУ

В ночь на 22 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Средства ПВО перехватили и уничтожили 35 дронов противника.

«Девять — над территорией Брянской области, семь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Калужской области, три — над территорией Самарской области, три — над территорией Московского региона, три — над территорией Тульской области, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и один — над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.

В Самарской области дроны ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, силы ПВО сбили вражеские дроны.

«Жертв и разрушений нет. В целях безопасности на территории области вводились временные ограничения мобильного интернета», — написал он.

Федорищев объяснил, что эта мера необходима военным, чтобы подавлять БПЛА противника.

ПВО РФ Фото: МО РФ

В ДНР дрон ВСУ атаковал пожарных

Двое сотрудников МЧС России пострадали при тушении пожара в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что огнеборцев атаковал украинский беспилотник, когда они прибыли ликвидировать возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Петровском районе Донецка.

«Старший пожарный и водитель доставлены в больницу с предварительным диагнозом „акубаротравма“», — говорится в публикации.

Под Белгородом мужчина умер после атаки украинского БПЛА

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, в результате чего были ранены двое мужчин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, оба жителя были госпитализированы.

«У одного — проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения спины, рук и ног. По информации медиков, его состояние оценивается как тяжелое. У второго мужчины — осколочные ранения лица, грудной клетки и руки. По предварительной оценке, у него ранения средней степени тяжести», — уточнил Гладков.

Позже губернатор сообщил, что одного из пострадавших спасти не удалось. Он скончался в реанимации.

«Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь», — написал глава региона.

Жители Запорожской области могут оказаться в зоне боев

Власти Украины с опозданием объявили об эвакуации жителей приграничных районов Запорожской области, что может подвергнуть их опасности, сообщил источник в российских силовых структурах. По его словам, задержка связана с тем, что Киев не желает признавать невозможность сдерживания наступления ВС РФ.

Эвакуация жителей с подконтрольной Украине территории Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Сразу обозначу, почему эвакуация не была проведена раньше: Киев боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее — значит признать, что ВС РФ на этом участке остановить не получится», — пояснил собеседник.

По его данным, вместо организованной эвакуации украинские власти отправляют к жителям волонтеров, которые уговаривают их покинуть дома. Однако многие отказываются это делать, опасаясь мародерства со стороны украинских военных. На фоне успехов российских войск под Каменским и Малой Токмачкой ситуация в регионе ухудшается. Это может привести к тому, что мирное население окажется в зоне боевых действий, добавил собеседник.

В трех регионах задержали агентов СБУ

В ДНР и Ярославле силовики задержали пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты в России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Подозреваемым вменяют статьи о терроризме и госизмене.

В частности, в донецком Харцызске был задержан россиянин, причастный к подготовке убийства одного из военнослужащих региона, в Ярославле — украинка, планировавшая совершить теракт на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры. По данным фактам следователи возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту, вовлечении в террористическую деятельность и госизмене.

Задержанная в Ярославле женщина пыталась выдать компоненты самодельного взрывного устройства за предметы обихода.

Фото: fsb.ru

«Это дачные вещи», — сказала женщина во время задержания.

На опубликованных в Сети кадрах виден ящик с бутылками технического ацетона, перекисью водорода, средством для удаления ржавчины, перчатками и веревкой.

В ходе допроса задержанная призналась, что кураторы из Украины предложили ей за оплату изготовить взрывчатое вещество для совершения теракта в России.

Агент украинских спецслужб, который поджег пункт сбора гуманитарной помощи в Липецке, признался в других преступлениях, сообщили в ФСБ. В частности, он заявил, что в Орле рисовал антивоенные граффити и выполнял другие задания кураторов за деньги.

«16 июля 2024 года по заданию украинских спецслужб на территории города Липецка совершил поджог здания, где находилась гуманитарная помощь для поддержки СВО, а также на территории города Орла по заданию украинских спецслужб я рисовал антивоенные граффити и выполнял ряд других заданий, за что получал денежное вознаграждение», — сказал мужчина.

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