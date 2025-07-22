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22 июля 2025 в 05:58

Жители Запорожской области могут оказаться в зоне боев из-за Киева

ТАСС: Киев запоздал с эвакуацией людей из Запорожской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Власти Украины запоздало объявили эвакуацию жителей приграничных районов Запорожской области, что может подвергнуть граждан опасности. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, такая задержка связана с нежеланием Киева признавать невозможность сдерживания наступления ВС РФ.

Сразу обозначу, почему эвакуация не была проведена раньше: Киев боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее значит признать, что ВС РФ на этом участке остановить не получится, — пояснил собеседник агентства.

По данным источника, вместо организованной эвакуации власти отправляют волонтеров, которые уговаривают жителей покинуть дома. Однако многие отказываются, опасаясь мародерства со стороны украинских военных. На фоне успехов российских войск под Каменским и Малой Токмачкой ситуация в регионе продолжает ухудшаться, оставляя мирное население в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что киевские власти не признают еще одну масштабную проблему — на украинских кладбищах закончились места для захоронения солдат ВСУ. При этом президент страны Владимир Зеленский целенаправленно занижает число погибших военнослужащих.

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