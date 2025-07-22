Переговоры в Стамбуле: что грозит Украине в случае провала, чего хочет РФ

Третий раунд переговоров России и Украины может состояться в Стамбуле уже на этой неделе. СМИ со ссылкой на источники называют предполагаемой датой его проведения 23 или 24 июля. Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключают, что Киев превратит эту встречу в очередную пиар-акцию, чтобы угодить западным партнерам в лице США. Что будет обсуждаться в Стамбуле, кто войдет в состав делегаций и чем рискует Украина в случае провала диалога — в материале NEWS.ru.

Как будут проходить переговоры России и Украины

Изначально ожидалось, что очередной раунд переговоров России и Украины состоится в конце июня — об этом заявлял президент России Владимир Путин. Однако Киев не стремился к возобновлению диалога и не реагировал на российские инициативы.

В конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что диалог все же может возобновиться в 20-х числах июля. Источник NEWS.ru, близкий к российской переговорной группе, подтвердил эту информацию. В понедельник Зеленский заявил, что встреча России и Украины планируется на 23 июля.

По итогам прошлых переговоров 16 мая и 2 июня Москва и Киев решили вопрос обмена пленными и передали друг другу версии меморандумов об урегулировании конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что делегациям предстоит обсудить эти документы и проделать «большую дипломатическую работу».

Сенатор Владимир Джабаров выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что этот процесс будет очень сложным. Как он считает, составленные Киевом и Москвой документы «диаметрально противоположны». «Видимо, Киев ставит какие-то категорически неприемлемые условия. Но посмотрим: одно дело — предварительные меморандумы, другое — конкретные результаты», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

По информации турецких СМИ, участники третьего раунда переговоров также обсудят «ограниченный круг вопросов»: гуманитарную помощь, обмен пленными, безопасность объектов инфраструктуры и меры по охране границ. Депутат Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru выразил надежду, что страны продолжат обмен пленными и ранеными бойцами, а также телами погибших, хотя Украина и пытается затягивать этот процесс.

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Кто поедет на переговоры России и Украины

Делегацию РФ на предыдущих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. По словам Пескова, пока не планируется менять состав переговорной группы.

Делегацию Украины в начале июня возглавлял Рустем Умеров, тогда руководивший военным ведомством. Но в середине июля он был отправлен в отставку и назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Несмотря на это, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Умеров останется во главе переговорной команды.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян предположил, что встреча в Стамбуле носит для Киева «пиаровский» характер. «Не имеет абсолютно никакого значения, кто туда поедет от Украины. Эта встреча нужна для того, чтобы киевский режим продемонстрировал готовность к каким-то компромиссам с Россией. Но именно продемонстрировал, а не пошел на них», — сказал он NEWS.ru.

Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем грозит Украине провал переговоров в Стамбуле

В середине июля президент США Дональд Трамп пригрозил России санкциями, если в течение 50 дней стороны украинского конфликта не согласуют режим прекращения огня или не заключат мирную сделку. По мнению Мирзаяна, в Киеве очень надеются, что республиканец выполнит свое обещание.

«Власти Украины сейчас ведут себя прилично, чтобы показать, мол, Киев все сделал, чтобы найти компромисс, а Россия на него идти не захотела. Они показывают Трампу: переговорный трек был, русские отказались от каких-то договоренностей, поэтому вводите санкции, как и обещали. Это битва за пиар», — уверен политолог.

Депутат Анатолий Вассерман допустил в разговоре с NEWS.ru, что члены украинской делегации могут быть лично заинтересованы в срыве диалога с РФ из соображений собственной безопасности. Парламентарий напомнил об убийстве одного из участников стамбульских переговоров 2022 года Дениса Киреева. Депутат Рады Александр Дубинский утверждал, что переговорщик погиб при задержании сотрудниками СБУ.

«Я не берусь судить, убили Киреева за его взгляды или он просто перебежал кому-то дорогу в коммерческих делах. Но на Украине это привычный способ разборок между собой — примерно то же, что у нас было в лихие 90-е, которые у них по сей день не кончились», — считает Вассерман.

По мнению Джабарова, легкомысленное отношение к переговорам может привести Киев к потери государственности. «Если Украина по-прежнему будет упорствовать, мы продолжим наращивать наши усилия в военной сфере. Я думаю, что СВО будет продолжаться до окончательного решения всех поставленных задач. Пусть Украина подумает, что лучше: мир или потеря государственности, к которой они ведут сами», — подчеркнул он.

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