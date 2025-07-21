Названа истинная цель Украины на переговорах с Россией Политолог Мирзаян: переговоры с Россией нужны Украине, чтобы угодить США

Украинские власти намерены провести третий раунд переговоров с Россией только ради пиара, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, так Киев лишь демонстрирует США ложную готовность к компромиссам.

Эта встреча нужна для того, чтобы киевский режим продемонстрировал готовность к каким-то компромиссам с Россией. Но, именно продемонстрировал, а не пошел на них, — пояснил политолог.

Мирзаян уверен: в Киеве очень надеются, что президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание и введет санкции против России после того, как переговоры опять будут сорваны.

Власти Украины сейчас ведут себя прилично, чтобы показать, мол, Киев все сделал, чтобы найти компромисс, а Россия на него идти не захотела. Они показывают Трампу: переговорный трек был, русские отказались от каких-то договоренностей, поэтому вводите санкции, как и обещали. Это битва за пиар, — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что третий раунд переговоров России и Украины может состояться в Стамбуле уже на этой неделе. СМИ со ссылкой на источники называют предполагаемой датой его проведения 23 или 24 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что делегациям предстоит проделать «большую дипломатическую работу».