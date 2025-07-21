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21 июля 2025 в 21:17

Зеленский назвал возможную дату переговоров с Россией

Зеленский: переговоры делегаций России и Украины планируются на 23 июля

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Встреча с российской стороной в Турции планируется на 23 июля, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он отметил, что обсудил это с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Сегодня я обсудил с [секретарем СНБО] Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей, — написал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что украинская делегация предложила России провести третий раунд переговоров по мирному урегулированию кризиса на следующей неделе. По его словам, инициативу озвучил Умеров.

Политолог Евгений Копатько заявил, что управляемость и нежелание принимать решения самому — основная причина назначения Умерова главой украинской делегации на переговорах с Россией. По его словам, Зеленский ценит экс-министра обороны не только за его связи со странами Ближнего Востока и Запада, но и за абсолютную лояльность.

В Кремле назвали позитивным сигналом решение украинской стороны по активизации диалога с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, руководство России абсолютно солидарно с Зеленским в этом вопросе.

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