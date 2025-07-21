В Совфеде дали совет Украине перед переговорами в Турции Сенатор Джабаров: Киеву надо подумать о сохранении своей государственности

Власти Украины должны задуматься, что лучше — мир или потеря своей государственности, заявил сенатор Владимир Джабаров. По его словам, сказанным корреспонденту NEWS.ru, если Киев будет упорствовать на переговорах в Стамбуле, Москва нарастит усилия в военной сфере.

Если Украина по-прежнему начнет упорствовать, мы наращиваем наши усилия в военной сфере, и я думаю, что специальная военная операция будет продолжаться до окончательного решения всех поставленных задач. Пусть Украина подумает, что лучше мир или потеря своей государственности, они к этому ведут сами, — заявил он.

Джабаров напомнил, что по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, меморандумы двух стран по переговорам диаметрально противоположны. По мнению сенатора, видимо Киев, явно ставит какие-то категорически неприемлемые условия.

Но, тем не менее, посмотрим, ведь одно дело предварительные всякие меморандумы, документы, другое дело конкретные результаты, — резюмировал он.

Ранее сегодня Песков заявил, что меморандумы России и Украины диаметрально противоположны. По его словам, в связи с этим переговорные группы Москвы и Киева по урегулированию ждет большая дипломатическая работа.