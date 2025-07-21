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21 июля 2025 в 13:26

Песков прокомментировал сообщения о третьем раунде переговоров РФ и Украины

Песков: Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров обсудят меморандумы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва и Киев обменяются мнениями по проектам меморандумов, заявил в беседе с радио «Маяк» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения о проведении третьего раунда российско-украинских переговоров в конце текущей недели.

Вы знаете, что мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас проинформируем. Есть наш проект меморандума и есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, — сказал Песков.

Он напомнил, что меморандумы России и Украины являются «абсолютно диаметрально противоположными». В связи с этим предстоит «большая дипломатическая работа», подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее представитель Кремля заявил о возможности встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, она необходима для фиксации итогов большой работы и случится со временем.

Также Песков сообщил, что вероятная встреча Путина, Трампа и главы Украины Владимира Зеленского станет результатом длительной работы. По его словам, для мероприятия нужна подготовка.

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