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20 июля 2025 в 12:05

Песков назвал необходимой личную встречу Трампа и Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом возможна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сказанным в интервью журналисту Павлу Зарубину, она необходима для фиксации итогов большой работы и случится со временем.

Она возможна, и со временем она обязательно случится <…>. Пока это время не настало, — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что разочарован состоявшимся накануне телефонным разговором с Путиным. Российский лидер четко обозначил цели по Украине и добавил, что РФ не отступит от них. Американский президент в свою очередь выразил недовольство отсутствием прогресса.

Также Песков сообщил, что возможная встреча Путина, Трампа и главы Украины Владимира Зеленского станет результатом длительной работы. По его словам, для мероприятия нужна подготовка.

До этого Песков отметил, что в двусторонних отношениях России и США много завалов. По его словам, несмотря на это, диалог между странами продолжается.

Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
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