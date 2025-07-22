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22 июля 2025 в 11:10

Поджегший пункт сбора гумпомощи агент СБУ признался в других преступлениях

ФСБ: задержанный украинский агент признался, что рисовал антивоенные граффити

Фото: Global Look Press

Агент украинских спецслужб, который поджег пункт сбора гуманитарной помощи в Липецке, признался в других преступлениях, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. В частности, он заявил, что в Орле рисовал антивоенные граффити и выполнял другие задания кураторов за деньги.

16 июля 2024 года по заданию украинских спецслужб на территории города Липецк совершил поджог здания, где находилась гуманитарная помощь для поддержки СВО, а также на территории города Орел по заданию украинских спецслужб я рисовал антивоенные граффити и выполнял ряд других заданий, за что получал денежное вознаграждение, — рассказал агент СБУ.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Донецкой Народной Республике и Ярославле задержаны пособники украинских спецслужб, которые готовили теракты на территории России. По данным фактам возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, вовлечении в террористическую деятельность и госизмене.

До этого в Подмосковье сотрудники ФСБ нейтрализовали двух россиян, которые выступали пособниками спецслужб Украины. Мужчины готовили теракт в отношении российского военнослужащего. При попытке задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление.

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