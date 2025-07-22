Дроны ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области Федорищев: в Самарской области сбиты дроны ВСУ, летевшие в сторону предприятия

Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, силы ПВО сбили вражеские дроны.

Жертв и разрушений нет. В целях безопасности на территории области вводились временные ограничения мобильного интернета, — написал он.

Федорищев объяснил, что эта мера необходима военным, чтобы подавлять БПЛА противника. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что системы противовоздушной обороны в ночь на 22 июля отразили воздушную атаку над регионом. Дроны были перехвачены над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом. В результате падения обломков в поселке Красный Сад возникли локальные возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали пожарные.

До этого сообщалось, что в ходе очередной атаки украинских беспилотников российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 25 воздушных целей. Воздушное пространство защищали с 16:00 до 22:00 по московскому времени.