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22 июля 2025 в 06:22

Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в четырех частях Ростовской области

Средство ПВО ВС РФ Средство ПВО ВС РФ Фото: МО РФ

Системы противовоздушной обороны в ночь на 22 июля отразили воздушную атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты в нескольких населенных пунктах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация остается под контролем экстренных служб. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Дроны были перехвачены над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом. В результате падения обломков в поселке Красный Сад возникли локальные возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали пожарные.

Все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет, — отметил Слюсарь.

На места падения обломков оперативно выехали представители местных властей. Они займутся оценкой последствий нападений.

Ранее сообщалось, что в ходе очередной атаки украинских беспилотников российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 25 воздушных целей. Воздушное пространство защищали с 16:00 до 22:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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