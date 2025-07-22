Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 22 июля

Ночью киевский режим снова предпринял попытку атаковать территорию региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. МО РФ ситуацию не комментировало.

«В результате боевой работы подразделений ПВО Минобороны России три беспилотника ВСУ были уничтожены. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано», — отметил политик.

В результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата в Бердянске пострадали территории детского дошкольного учреждения и пожарно-спасательной части, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, спасатели оперативно провели эвакуацию людей.

«Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы», — добавил глава региона.

В ходе очередной атаки украинских беспилотников российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 25 воздушных целей. Наибольшее количество дронов — 12 единиц — было сбито над Ростовской областью.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Восемь беспилотников нейтрализовано в небе над Брянской областью, еще два — над Калужской. На подлете к Москве перехвачено два БПЛА, один из которых направлялся непосредственно к столице. Один беспилотник сбит над Республикой Крым.

Кроме того, системы противовоздушной обороны в ночь на 22 июля отразили воздушную атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты в нескольких населенных пунктах Ростовской области, объявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация остается под контролем экстренных служб. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Дроны были перехвачены над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом. В результате падения обломков в поселке Красный Сад возникли локальные возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали пожарные.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Системы противовоздушной обороны Минобороны России в ночь на 21 июля успешно перехватили и сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Обломки сбитых дронов упали в районе поселка Киевский в ТиНАО.

Сначала мэр сообщил о двух сбитых беспилотниках. Через пять минут в канале появилась информация о еще двух дронах. Всего ночью военные уничтожили 13 БПЛА противника.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщал о взрывах на территории Ростовской области. По данным канала, жители Шахт и Новошахтинска говорят о работе средств противовоздушной обороны по нескольким целям. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как рассказали SHOT местные жители, первые взрывы раздались около полуночи. Канал дополнил, что атаки спровоцировали пожар в поселке Каменоломни (граничит с Шахтами). Источники SHOT уточнили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был ранен мужчина 1950 года рождения, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин. Он получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь.

«Повреждено жилое домостроение в Куйбышевском районе Донецка. Со стороны ВФУ совершены две вооруженные атаки. Применялись ударные БПЛА», — написал Пушилин.

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