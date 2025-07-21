«Дети эвакуированы»: осколки БПЛА в Бердянске рухнули на детсад Балицкий: осколки беспилотника обрушились на детский сад в запорожском Бердянске

В результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата в Бердянске пострадали территории детского дошкольного учреждения и пожарно-спасательной части, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, спасатели оперативно провели эвакуацию людей.

Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы, — отметил глава региона.

По данным губернатора, в момент происшествия в детском саду находились 18 человек, включая 12 воспитанников. Пока известно, что обошлось без пострадавших. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место для ликвидации последствий инцидента.

Ситуация в городе находится под контролем местных властей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и возможные источники угрозы.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, что Запорожская область является стратегическим регионом для Украины, за который она продолжает держаться всеми силами. Он отметил, что в регионе находится одна из самых мощных в Европе Запорожская атомная электростанция. Она давала примерно 20–25% электроэнергии для Украины.