РФ готовится к самому масштабному гуманитарному разминированию в истории

Россия готовится к самому масштабному гуманитарному разминированию в истории человечества. Появились четкие планы по возвращению к мирной жизни и включению в экономику присоединенных и приграничных СВО регионов.

Президент Владимир Путин принял важные решения по вопросам восстановления Новороссии и приграничных регионов, пострадавших от украинских атак. На совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ 30 июня он поставил задачу — обеспечить «мощный перезапуск» их экономик. А 10 июля подписал постановление о реализации программы комплексного развития территорий в этих субъектах.

Это важный сигнал: теперь в повестке будут не только военные сводки, но и позитивные новости о движении к мирной жизни. Первый вопрос, который нужно будет решить, — безопасность. Сегодня зона СВО — самое большое минное поле в мире. Каждый квадратный метр там буквально нашпигован взрывными устройствами самых различных видов. Для примера, в Курской области после освобождения к концу мая 2025 года саперами было разминировано 400 кв. км территории, с которых было извлечено более 400 тысяч взрывоопасных предметов. В общей сложности предстоит провести сплошную очистку местности (гуманитарное разминирование) площадью более чем 250 тысяч кв. км с учетом приграничных территорий РФ. И это не конечная цифра, российская армия активно продвигается в зоне СВО. NEWS.ru решил разобраться в ситуации.

Полвека на разминирование

Для начала поясним: в ходе выполнения военных задач саперы проводят так называемое оперативное разминирование. По сути, обеспечивают безопасность прохода боевого подразделения. В случае же гуманитарного разминирования количество изъятых взрывоопасных предметов должно быть не менее 99,9%. Войсковые инженерные подразделения проводят только поверхностную очистку, в случае сельхозземель или мест прокладки водопровода, газовых труб или линий электропередачи обследование проводится на глубину до шести метров, чтобы выявить неразорвавшиеся авиабомбы и другие крупные снаряды, ушедшие глубоко в землю.

Начальник Инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий Фото: Павел Герасимов/РИА Новости

В случае, когда с квадратного километра вынимают опасные предметы тысячами, на сплошную очистку местности может уйти до 50 лет при имеющиеся сегодня технике и подготовленных саперах. Что подтвердил и начальник Инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий в интервью «Красной звезде» в начале этого года: «Из-за высокой интенсивности применения ВСУ кассетных боеприпасов иностранного производства и засоренности территорий новых субъектов Российской Федерации взрывоопасными предметами на сплошную очистку местности могут уйти десятилетия».

Экономика вопроса

В земле новых территорий лежат миллиарды. По различным оценкам, инвестиционный потенциал этих регионов — от 2,5 трлн рублей в год. Американцы оценивали стоимость утерянных Украиной земель в триллионы долларов. Но, прежде чем там сеять и строить и для решения поставленных Владимиром Путиным задач, восстановление и экономическое развитие регионов нужно будет начать со сплошного разминирования всей территории Новороссии и приграничья СВО. А значит, потребуется кратное увеличение производства средств разминирования и подготовки кадров по саперному делу, а также многоступенчатый диалог ведомств, инвесторов, производителей спецтехники, промышленников, аграриев и строителей.

И похоже, этот диалог состоится довольно скоро. В сентябре в рамках деловой программы всероссийского форума «Земли России» пройдет круглый стол «Экономический перезапуск новых регионов и вопросы обеспечения безопасности и гуманитарного разминирования». В этом году это, наверное, единственная открытая деловая площадка после переноса форума «Армия-2025», где в деловой программе будут обсуждаться эти вопросы.

Председатель совета директоров STT GROUP, генеральный директор АО «Группа Защиты — ЮТТА» Владимир Ткач Фото: Андрей Гореловский

«Предстоящий объем очистки Новороссии, Курска, Белгорода и других пострадавших от действий ВСУ приграничных регионов — это крупнейшее разминирование в истории человечества, — считает председатель совета директоров STT GROUP, генеральный директор АО „Группа Защиты — ЮТТА“ Владимир Ткач (STT GROUP является организатором круглого стола). — Это уже очевидно. Мы давно работаем с этой темой и неоднократно поднимали вопрос о подготовке к решению этой масштабной задачи. Прежде чем класть дороги, прокладывать коммуникации, строить дома, школы и больницы, надо „обеззаразить“ землю. Иначе потерь не избежать. К примеру, коалиционные силы во главе с США в Ираке и Афганистане до 80% потерь понесли именно от самодельных взрывных устройств. Им был преподан жестокий урок. То, что накидали украинцы в зоне СВО, — это вся номенклатура НАТО и куча опасных самоделок с минимальным содержанием металла, например графитовые стержни, „сирийская гирлянда“, шприцы. Все это очень сложно обнаружить. Кроме того, противник очень умело и подло маскирует свои „сюрпризы“ в детских игрушках, домашней утвари. Вести сельское хозяйство крайне рискованно — на полях в воздух взлетают комбайны. Хорошо, если беспилотные. Если хотим развивать наши новые земли, начинать надо с безопасности и разминирования. А для этого техники нужно в разы больше, а значит, государство должно формировать заказ на производство средств разминирования, стимулируя российских производителей и разработчиков. И саперов нужно обучать в гораздо большем количестве. А есть еще вопросы по нормативно-правовой базе, координации ведомств, ведущих разминирование, и много что еще. Минобороны, Росгвардия и МЧС в одиночку не справятся с этим объемом. Именно поэтому мы приглашаем к диалогу все заинтересованные стороны — и силовые ведомства, и законодателей, и строителей, и тех, кто работает или хочет работать на этих территориях».

Какие предстоят решения

Задач, которые предстоит решать, много. Многие из них находятся в периметре законодательной власти и межведомственного взаимодействия. Например, в видах экономической деятельности до сих пор нет категории «сапер». А значит, нет стандартов профессии со всеми вытекающими отсюда последствиями — от заключения надлежащего трудового договора до гарантий страховых выплат специалисту в случае травм. Нет стандартов гуманитарного разминирования. Нет реестра территорий, подлежащих гумразминированию, не определены их категории. Разминированием занимаются и МЧС, и инженерные войска, и Росгвардия, и Следственный комитет, но единого центра координации нет. И все это должно быть увязано с гражданскими ведомствами, участниками рынка и инвесторами.

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Как уточнил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, российское законодательство позволяет решать сложные задачи по восстановлению новых регионов, поскольку накоплен большой опыт: строители, по сути, шли сразу за военными и восстанавливали. Есть моменты, которые в новом политическом сезоне потребуют корректировки.

«Работа предстоит, конечно же, масштабная. Мы, по сути своей, будем не восстанавливать, потому что восстанавливать то, что было, — это бессмысленно, надо уже все строить по новым нормам, правилам, поэтому здесь будет очень многое зависеть от того, кто из жителей эвакуированных территорий готов будет вернуться. То есть это уже новое постановление, новое строительство, исходя из новых реалий. Поэтому здесь в первую очередь региональные власти должны будут определиться, в каком масштабе, в каком объеме. Надо просто спокойно, шаг за шагом начинать выполнять задачу, поставленную президентом», — пояснил Сергей Пахомов.

Председатель комитета ГД РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев заявил, что, несмотря на наличие экономических и технологических условий, остро стоит вопрос кадров. Сегодня мы сталкиваемся с серьезным дефицитом квалифицированных специалистов в области гуманитарного разминирования, инженерной разведки и эксплуатации специализированной техники. Он также отметил, что, по оценкам экспертов, только на территории новых регионов требуется не менее пяти — семи тысяч таких специалистов, тогда как реальное число подготовленных кадров существенно ниже.

«Основную нагрузку по очистке территорий от взрывоопасных предметов в настоящее время несут подразделения Инженерных войск Минобороны, формирования МЧС России и специализированные отряды Росгвардии. Также к работе привлекаются военнослужащие добровольческих формирований, прошедшие переподготовку, и волонтеры-специалисты, в том числе с опытом в миротворческих операциях. Для эффективного решения задачи необходимы программы ускоренной подготовки и переподготовки кадров — на базе профильных вузов, техникумов и учебных центров Минобороны, с активным участием гражданских специалистов и промышленного сектора», — выразил свою точку зрения Владимир Гутенев.

Разминирование территорий Инженерными войсками ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Министерстве промышленности и торговли РФ в свою очередь рассказали NEWS.ru, что в рамках работы по восстановлению экономического потенциала новых субъектов Российской Федерации, интеграции воссоединенных регионов в единое экономическое пространство страны приоритетное внимание уделяется мероприятиям по техническому обследованию и разминированию инфраструктуры промышленных предприятий, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

«Минпромторгом России совместно с исполнительными органами новых субъектов Российской Федерации на регулярной основе осуществляется подготовка планов-графиков по разминированию территории новых субъектов Российской Федерации с учетом смещения линии боевого соприкосновения, освобождения территорий и населенных пунктов. Для предприятий-производителей средств разминирования сформирован и реализуется „портфель“ государственных мер поддержки», — заявили в пресс-службе министерства.

Редакция NEWS.ru будет следить за развитием ситуации.