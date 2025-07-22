Семьи погибших бойцов ВСУ взбунтовались. Зеленскому придет конец?

Родные погибших бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступили против произвола командования на фоне крупных потерь в Сумской области. Это не первый случай, когда украинцы открыто критикуют руководство страны и армии. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, все это создает негативный информационный фон и может повлиять на обороноспособность армии Киева. Чем недовольны протестующие и во что выльется их гнев — в материале NEWS.ru.

Почему родные бойцов ВСУ выступили против власти Украины

Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ, сообщил о недовольстве родственников погибших украинских солдат. По данным ресурса, семьи десантников, принимавших участие в боях в Сумской области, призывают «объединиться против произвола командования ВСУ».

Канал пишет, что 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й ОДШБр украинской армии понес большие потери в районе села Садки в двух километрах к югу от населенного пункта Локня, взятого под контроль войсками РФ в конце мая. Несмотря на колоссальные потери, украинское командование продолжает «бросать на растерзание» штурмовые группы, переброшенные в Сумскую область со всех направлений, сообщают источники. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

По данным ресурса, родственники военнослужащих 80-й ОДШБр перестали получать компенсации от государства за погибших из-за слишком большого количества потерь. Как сообщает канал, семьи солдат 241-й отдельной бригады теробороны столкнулись с аналогичной ситуацией на Сумском направлении. По сведениям источника, они тоже не получают выплат и пытаются привлечь к себе внимание властей.

Фото: Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

К чему приведут протесты семей бойцов ВСУ

18 июля в центре Киева прошла акция протеста, организованная семьями пропавших украинских солдат. К ней присоединились более 1000 человек, включая общественных деятелей и ветеранов боевых действий. Участники митинга призвали государство не отворачиваться от людей, которые потеряли в зоне конфликта отцов, мужей и братьев. Протестующие заявили, что не получают от властей Украины никакой помощи и вынуждены месяцами собирать различные справки.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что протесты в Киеве или других городах в глобальном смысле пока не способны ни на что повлиять, поскольку на Украине сложилась «жесткая диктатура». При этом сами активисты, по его словам, могут попасть под пристальное внимание местных спецслужб.

«Сейчас там выявят зачинщиков, с каждым поработают, сфотографируют. Службу безопасности Украины (СБУ) усилили как никогда. Ну и методы работы там соответствующие: сплошное запугивание, контроль и репрессии», — подчеркнул эксперт.

Царев считает, что возмущение родственников бойцов ВСУ создает негативный информационный фон на Украине.

«Народ все больше уверяется в бессмысленности продолжения этого конфликта для страны. Все это сказывается на общей атмосфере: люди активнее отбиваются от мобилизации, чаще уходят в самоволку, дезертируют из войск. Процесс идет, несмотря на то что СБУ гасит все открытые протесты», — пояснил он.

ВС Украины Фото: Global Look Press

Когда обороне ВСУ придет конец

Французская газета Le Monde на днях сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский занижает численность потерь ВСУ. Издание напомнило, как в феврале 2025-го он сообщил о более чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских бойцах за три года. Однако реальные цифры намного выше, и на территории страны уже заканчиваются места на кладбищах для погибших военных, отметило СМИ.

Царев пояснил, что в зоне боевых действий уже происходят локальные обрушения обороны ВСУ: некоторые подразделения просто отказываются заступать на позиции.

«Например, подразделение выходит из зоны боевых действий по ротации, а следующее отказывается заходить. Или бойцы просто снимаются и отходят в тыл. При этом я не помню ни одного случая, чтобы украинское командование добровольно давало команду отойти. Как правило, даже когда войска находятся в глубоком котле, из Киева не дают приказа об отходе — эти решения принимают сами военнослужащие», — резюмировал он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил в беседе с NEWS.ru, что Украина остается страной с большим мобилизационным ресурсом. Тем не менее, по его мнению, не удастся избежать полного обвала фронта ВСУ.

ВС Украины Фото: Global Look Press

«Зеленский надоест западным покровителям и по давней традиции ЦРУ может быть просто физически устранен. Или все-таки не выдержит и взбунтуется население, которое Зеленский методично уничтожает все время своего правления», — резюмировал депутат.

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