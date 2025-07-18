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18 июля 2025 в 19:50

Разъяренные родственники пропавших солдат ВСУ вышли на Майдан

Родственники пропавших бойцов ВСУ устроили протест в Киеве из-за выплат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родственники украинских солдат, без вести пропавших на фронте, устроили в Киеве Майдан, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, недовольство граждан связано с отсутствием обещанных Киевом выплат или с задержками в их предоставлении.

Выплаты вообще не поступают либо идут с большими задержками. По их словам, чтобы получить деньги, людям приходится месяцами собирать справки, — рассказал парламентарий.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил об отказе руководства ВСУ признавать гибель военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады. По его словам, это формирование было отправлено в Сумскую область. Причем командование не желает признавать очевидное даже при наличии фото тел и показаний сослуживцев.

Кроме того, источник в силовых структурах заявил о значительных потерях ВСУ в Харьковской области. Бойцы штурмового подразделения 425-го отдельного полка украинской армии были передислоцированы в регион с учебных полигонов во Львове в срочном порядке.

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