Родственники украинских солдат, без вести пропавших на фронте, устроили в Киеве Майдан, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, недовольство граждан связано с отсутствием обещанных Киевом выплат или с задержками в их предоставлении.

Выплаты вообще не поступают либо идут с большими задержками. По их словам, чтобы получить деньги, людям приходится месяцами собирать справки, — рассказал парламентарий.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил об отказе руководства ВСУ признавать гибель военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады. По его словам, это формирование было отправлено в Сумскую область. Причем командование не желает признавать очевидное даже при наличии фото тел и показаний сослуживцев.

Кроме того, источник в силовых структурах заявил о значительных потерях ВСУ в Харьковской области. Бойцы штурмового подразделения 425-го отдельного полка украинской армии были передислоцированы в регион с учебных полигонов во Львове в срочном порядке.