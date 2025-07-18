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18 июля 2025 в 09:10

Командование ВСУ лжет о гибели бойцов самой «безжалостной» бригады

ВСУ не признают гибель элитной 71-й бригады на Сумском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование ВСУ отказывается признавать погибшими солдат 71-й отдельной егерской бригады, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным источника, речь идет о подразделении, переброшенном на Сумское направление. Эта бригада известна благодаря шевронам со словом «безжалостные».

Родственники националистов 71-й ОЕБр в соцсетях жалуются, что даже наличие фотографий тела и показаний «побратимов» не является основанием для командования бригады признать военнослужащего мертвым, — отметил инсайдер.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника в Сумской области. По данным военного ведомства, бойцы ВС РФ нанесли поражение 14 подразделениям ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике.

До этого стало известно, что российские военные разгромили «лисью нору», оборудованную солдатами ВСУ под Павловкой в Сумской области. В ней украинские бойцы пытались отсидеться до наступления темноты. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

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