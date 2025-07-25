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25 июля 2025 в 15:23

В Госдуме дали прогноз для Украины и Европы

Депутат Водолацкий: подготовка к новой мировой войне вызывает недовольство в ЕС

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Говоря о возможной отправке войск западных стран на Украину посол страны в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный не учитывает мнение европейцев, предупредил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, подготовка к новой мировой войне вызывает недовольство в ЕС. При этом он отметил, что союзников Киева — президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и чешского лидера Петра Павла – не будет на политической арене уже через два-три года.

По его словам, население европейских стран уже высказывает недовольство желанием Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера и других политиков «развязать Третью мировую войну».

Волна недовольства растет, и в течение двух-трех лет таких политических руководителей, как Макрон, Мерц, чешский президент Павел и другие, просто не будет. Люди для самосохранения себя, своих родных и близких просто снесут их с политической арены, и начнется другое построение государства, будут развиваться другие направления, укрепляться суверенитет и независимость от «Глубинного государства», – считает Водолацкий.

Залужный не учел мнение «граждан старой Европы». По словам эксперта, недовольство в европейских странах будет быстро нарастать.

Сейчас подразделения из Болгарии, Чехии, Франции выезжают на войну по желанию. Залужный желает, чтобы НАТО полноценно вступило в военные действия, но этого не будет, потому что все понимают, какой будет ответная реакция нашего государства. А жить все-таки они хотят, имеется в виду простое население. Поэтому Залужный не учитывает общественное мнение, которое сегодня имеется в старой Европе, – заключил парламентарий.

Ранее Залужный заявил, что размещение воинского контингента западных стран на территории Украины не имеет смысла. По его словам, для эффективного выполнения задач иностранные войска должны обладать реальными возможностями, которых сейчас нет. Вместе с тем он считает, что «со стороны политической — это очень хорошо», если западные страны заявят о возможной отправке своих военных.

Виктор Водолацкий
Валерий Залужный
СВО
спецоперация
Украина
Евросоюз
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