Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 09:57

Медведев раскрыл, от кого зависит прекращение огня на Украине

Медведев назвал Киев и ЕС ответственными за итоги будущих переговоров по Украине

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответственность за результаты будущих переговоров о прекращении военных действий теперь лежит на Киеве и Европе, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его словам, эта встреча доказала, что диалог возможен без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу, — отметил Медведев.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась. Он объяснил, что после анализа итогов переговоров на Аляске будет решаться вопрос о последующих контактах между российской и американской сторонами.

Госсекретарь США Марко Рубио между тем объяснил, что Москве и Вашингтону предстоит пройти долгий путь, но на саммите на Аляске был достигнут определенный прогресс. Отвечая на вопрос о влиянии переговоров на урегулирование ситуации на Украине, он подчеркнул, что именно ради этого стороны и встретились.

Дмитрий Медведев
Владимир Путин
Дональд Трамп
США
Россия
Украина
Евросоюз
Аляска
переговоры
