Размещение воинского контингента западных стран на территории Украины не имеет смысла, заявил посол республики в Великобритании, бывший главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный в интервью ряду украинских СМИ. По его словам, которые передает «Страна.ua», для эффективного выполнения задач иностранные войска должны обладать реальными возможностями, которых сейчас нет.

Мы о каком контингенте говорим? Контингент, который может отбить 500 дронов над Киевом, или контингент, который сюда заедет в красных красивых штанах? Так какой от него смысл? От него нет, пожалуй, смысла, — сказал Залужный.

Реализация такой миссии вызывает сомнения с практической точки зрения, отметил экс-главком ВСУ. Вместе с тем он считает, что «со стороны политической — это очень хорошо», если западные страны заявят о возможной отправке своих военных, даже если это не приводит к их прямому участию в боевых действиях.

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине может затянуться вплоть до 2034 года. По его словам, речь идет о сценарии, при котором сохраняется текущая стратегия Киева. Он добавил, что Украина вступила в новую фазу боевых действий, завязанную на истощении. Как считает посол, конфликт «старого» образца закончился еще в конце 2023 года.