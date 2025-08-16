Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 09:55

«Без ультиматумов и угроз»: Медведев раскрыл, чего добились Путин и Трамп

Медведев заявил, что механизм встреч с США на высшем уровне восстановлен

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Полноценный механизм встреч между российской и американской сторонами на высшем уровне был восстановлен, такое мнение в Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он прокомментировал итоги беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей на Аляске. По словам Медведева, текущий механизм встреч спокойный, без каких-либо ультиматумов и угроз.

Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз, — написал политик.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в эту пятницу, 15 августа. В общей сложности они продлились два часа и 45 минут.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что Москве и Вашингтону предстоит пройти долгий путь. Однако, по его словам, на саммите на Аляске был достигнут прогресс. Рубио ответил на вопрос о влиянии переговоров на урегулирование ситуации на Украине. Он напомнил, что именно ради этого стороны и встретились.

Дмитрий Медведев
переговоры
Аляска
Россия
США
Дональд Трамп
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Рязанской области объявили траур после взрыва с погибшими
Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями на $2 млн
«Потому что нерусский»: Дмитриев о встрече с пугливым медвежонком на Аляске
«Победа России предрешена»: в Индии раскрыли, что произошло на Аляске
«Мне все это противно»: Фетисов ополчился на уехавших из России спортсменов
В России дополнительно выделят 500 млн рублей на одну дорогу
Личинка червя заползла под кожу трехлетнего ребенка на отдыхе в Таиланде
Кому положены льготы на ЖКХ и как их оформить?
Озвучена главная цель переговоров Путина и Трампа на Аляске
Назван «невидимый» способ сэкономить на ремонте квартиры
Россиянам рассказали о тренде на микропенсии у одной категории граждан
Противопоказания для солярия: кому нельзя загорать с искусственным солнцем
Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Москва усилила помощь Донецку перед зимним периодом
В Европе созвали срочное заседание из-за саммита России и США на Аляске
Госпошлина за получение водительских прав в России увеличится вдвое
«Похоже, Путин сильно надавил»: на Западе узнали следующий ход Трампа
Трамп назвал настоящего виновника сближения России с Китаем
Кнайсль раскрыла подход Евросоюза к урегулированию конфликта на Украине
Журналист заявил о тайной договоренности перед встречей Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.