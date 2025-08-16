«Без ультиматумов и угроз»: Медведев раскрыл, чего добились Путин и Трамп Медведев заявил, что механизм встреч с США на высшем уровне восстановлен

Полноценный механизм встреч между российской и американской сторонами на высшем уровне был восстановлен, такое мнение в Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он прокомментировал итоги беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей на Аляске. По словам Медведева, текущий механизм встреч спокойный, без каких-либо ультиматумов и угроз.

Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз, — написал политик.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в эту пятницу, 15 августа. В общей сложности они продлились два часа и 45 минут.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что Москве и Вашингтону предстоит пройти долгий путь. Однако, по его словам, на саммите на Аляске был достигнут прогресс. Рубио ответил на вопрос о влиянии переговоров на урегулирование ситуации на Украине. Он напомнил, что именно ради этого стороны и встретились.